أكثر من 2 مليار دقيقة مشاهدة لبرامج النهار على “اليوتيوب”

كشفت آخر احصائيات،قدمتها شركة”يوتيوب”أن عدد المشاهدات بالدقائق،لقناة النهار،على هذه المنصة منذ سنة2013،قد تجاوز 2 مليار و356 مليون دقيقة مشاهدة،لمختلف برامج النهار.

حيث كشفت الإحصائيات أنه تم تسجيل 60 مليون مشاهدة في الشهر لقناة النهار على اليتيوب.

وبخصوص نسبة المشاهدة بالدقائق فقد بلغت 170 مليون دقيقة مشاهدة في الشهر.

فيما تم تسجيل 830 مليون مشاهدة لقناة النهار على اليتيوب منذ سنة 2013.

من جهته، كتب الرئيس المدير العام لمجمع النهار أنيس رحماني، في تغريدة له:

“سنعمل على تأكيد هذه المكانة والرقي بها، وخدمة الشعب الجزائري الذي هو أساس نجاحنا ومركز إهتمامنا”.