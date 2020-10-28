أكثر من 2.5 مليار دج.. ديون زبائن سيدي عبد الله لدى سونلغاز

تدعو مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسيدي عبد الله، زبائنها لتسديد مستحقات استهلاك الكهرباء والغاز.

والتزمت الشركة طول فترة الحجر الصحي، بعدم قطع التزويد بالكهرباء والغاز من المتأخرين بمنطقة سيدي عبد الله.

وحسب بيان للشركة، بلغت ديون المديرية إلى نهاية شهر جويلية أكثر من 250 مليار سنتيم، موزعة بين الزبائن العاديين أي الاستهلاك المنزلي بـأكثر من 130 مليار سنتيم.

وأضاف البيان، إن هذا التراكم، يؤثر سلبا على وتيرة عمل المديرية ومردوديتها.

وتدعو الشركة، جميع زبائنها، إلى تسديد فواتيرهم عبر مختلف الوسائط الممنوحة سواء عبر الوكالات التجارية بكل من الدويرة، وزرالدة وسيدي عبد الله أو عن طريق الدفع الالكتروني او عبر وكالات البريد.

و حسب ذات البيان، تقدم مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسيدي عبد الله كافة التسهيلات لزبائنها ذوي الاستهلاك المنزلي لمساعدتهم على تسديد الديون العالقة بمنح إمكانية جدولة المبالغ الكبيرة المستحقة وهذا لتفدي تراكم الأعباء على الزبون.