أكثر من 2.5 مليون وفاة عبر العالم بسبب كورونا

ذكر مركز علوم وهندسة النظم بجامعة جونز هوبكنز، أن إجمالي الوفيات العالمية بسبب فيروس كورونا تخطى 2.5 مليون.

وأظهرت بيانات المركز، أن إجمالي الوفيات وصل إلى 2501626، ووصل إجمالي الإصابات إلى 112.7 مليون حالة على مستوى العالم.

وتظل الولايات المتحدة أكثر الدول المتضررة من المرض على مستوى العالم بعدما سجلت أكثر من 28 مليون إصابة.

كما سجلت الولايات المتحدة 506500 وفاة ناجمة عن الإصابة بالمرض، وهو ما يمثل أكثر من 25 بالمئة من إجمالي الإصابات العالمية.

وسجلت البرازيل 249957 حالة وفاة بالمرض، وتخطت المكسيك الهند لتحتل بذلك المركز الثالث بين أكثر الدول المتضررة.

وتتضمن الدول التي تخطى عدد الوفيات بها 80 ألفا، الهند وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا.