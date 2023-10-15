أكثر من 20 مؤسسة ناشئة جزائرية تشارك بمعرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات بدبي

ستشارك أكثر من 20 مؤسسة ناشئة جزائرية، مرفوقة بمسرعها العمومي ألجيريا فانتشر. من 15 الى 18 أكتوبر الجاري، بدبي، في معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات (نورث ستار باي جيتاكس). الذي يعد أحد أكبر التظاهرات العالمية المخصصة للتكنولوجيا و المؤسسات الناشئة.

و يضم هذا الوفد خمس وعشرون مؤسسة ناشئة ممثلة بـ60 شابا مقاولا يشاركون لأول مرة في صالون “إكسباند نورث ستار”. الحدث المنظم بالموازاة مع معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات، حول موضوع الذكاء الإصطناعي، في جناح جزائري يتربع على مساحة 300 متر مربع على مستوى ميناء دبي.

وقال سيدي علي زروقي، مدير عام ألجيريا فانتشر “لوأج”، أن المشاركة في هذه التظاهرة المنظمة تحت إشراف وزارة إقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة عبر مسرعها ألجيريا فنتشر. ستسمح برفع التحدي من أجل إبراز الإبتكارات الجزائرية و الامكانيات التكنولوجية التي تتوفر عليها المؤسسات الناشئة الجزائرية. مؤكدا أن هذا الحضور يندرج في اطار التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية. من أجل تطوير هذا القطاع وتشجيع الشباب المقاول وبشكل خاص تسليط مزيد من الضوء عليهم دوليا.

وأضاف زروقي، أنها “مشاركة مشرفة لمؤسساتنا الناشئة التي تضاهي مثيلاتها الدولية ويمكنها رفع التحدي. و قد سبق لها القيام بذلك سيما عبر الفوز بصفقات على المستوى الدولي. مؤكدا أن الوفد الجزائري سيكون أيضا الأكبر على مستوى القارة الإفريقية”.

وتنظم غرفة الاقتصاد الرقمي بدبي على مستوى الموقع الجديد لميناء دبي صالون “إكسباند نورث ستار”. والذي سيستقبل أكثر من 100 بلدا ممثلا بـ 1800 مؤسسة ناشئة. كما تم قبول ثلاث مؤسسات ناشئة جزائرية للمرور إلى المرحلة الأخيرة من المسابقة النهائية. و التي قد تفوز بجائزة قدرها 100.000 دولار لكل فائز.

كما أوضح زروقي أن الهدف من المشاركة الجزائرية يتمثل في ابراز الابتكارات الجزائرية وترقية المؤسسات الناشئة. مضيفا ان الجزائر تطمح للحصول على مكانة مرموقة على الساحة العالمية في مجال الإبتكار.

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