أكثر من 200 ألف متربص جديد يلتحقون غدا بمراكز التكوين المهني

يلتحق غدا الأحد أكثر من 200 ألف متربص جديد، بمراكز التكوين المهني على المستوى الوطني، وذلك بمناسبة الدخول التكويني لدورة فيفري 2021-2022.

وفي هذا السياق، ذكرت الاذاعة الوطنية حسب ما علمته من الوزارة عن توفير هذه الاخيرة لـ283.991 مقعدا بيداغوجيا جديدا في مختلف أنماط التكوين على المستوى الوطني.

من بينهم 398 مقعدا بيداغوجيا في مراكز التكوين المهني للمعاقين حركيا.

كما كشفت أنه من بين العدد الاجمالي لهذه المقاعد البيداغوجية الجديدة، وفرت الوزارة 11.060 مقعدا جديدا في نمط التكوين الحضوري

وكذا 97.013 مقعدا بيداغوجيا في التكوين عن طريق التمهين، اضافة الى 29.699 آخر في التكوين عن بعد.

وتحسبا لهذا الدخول، تم أيضا توفير 16.725 مقعدا بيداغوجيا في نمط التكوين عن طريق الدروس المسائية، 5.403 مقعدا آخر في الوسط الريفي.

اضافة الى 21.442 مقعد تكوين جديد لفائدة المرأة الماكثة في البيت، و كذا 8.046 مقعد بيداغوجي جديد في التكوين بالمؤسسات المعتمدة الخاصة.

الى جانب 9.285 مقعد بيداغوجي جديد في التكوين عن طريق المعابر، 330 مقعد في جهاز محو الأمية.

وفيما يتعلق بالتخصصات الممنوحة، يتضمن البرنامج البيداغوجي للقطاع تخصصات تغطي 23 شعبة مهنية موجودة في مدونة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني.

حيث تمت برمجة تخصصات لأول مرة في عدد من الولايات, تتعلق بعضها بصيانة أنظمة الطاقة والسوائل، الصناعات النفطية والمعلوماتية.

بالاضافة الى تخصصات في مجال استغلال محطات تطهير المياه واستعادة النفايات وإعادة تدويرها وأخرى في مجال استخلاص زيوت النباتات الطبية والأعشاب العطرية.

بالمقابل ركز القطاع من خلال عروض التكوين على شعب تتعلق، سيما، بالفندقة والاطعام، السياحة والصناعة التقليدية،

المياه والبيئة، الرقمنة والطاقات المتجددة.

و كذا تخصصات تتعلق بالصناعة الغذائية والفلاحة والبناء والأشغال العمومية.

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