كشف شعلال مولاي العربي، الأمين العام للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، أنه “تم إصدار أكثر من 200 إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهرّبة للبنوك الأجنبية.

وأضاف شعلال خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، اليوم الخميس، أن هناك العديد من الدول إستجابت لهذه الإنبات القضائية من أجل استرجاع الأموال”.

واعتبر الأمين العام للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، أن الجزائر قامت بخطوات مهمة في مكافحة هذه الآفة. بعد أن كانت من الدول السباقة في المصادقة على الإتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وفي تنفيذ أحكامها”.

وقال شعلال، إن الجزائر تحتفل كباقي الدول الأخرى باليوم العالمي لمكافحة الفاسد. والمصادف لـ 9 ديسمبر من كل سنة تحت شعار 20 عاما على اتفاقية الأمم المتحدة نحو عالم متحد ضد الفساد. من خلال تنظيم يوم دراسي تحت عنوان سياسة مكافحة الفساد في الجزائر وأخلقت الحياة العامة.. الإنجازات والآفاق.