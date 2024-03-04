أكثر من 200 جريدة إلكترونية و20 قناة تلفزيونية في الجزائر

قال وزير الاتصال، محمد لعقاب، إنّ الجزائر تولي أهمية بالغة لترقية وتنويع حقلها الإعلامي. مشيرا إلى وجود ما لا يقل عن 20 قناة تليفزيونية بين عمومية وخاصة وأكثر من 180 جريدة ورقية. وأكثر من 200 جريدة إلكترونية، فضلاً عن قرابة 60 إذاعة.

وأوضح لعقاب، أن هذا الكم من الوسائل الإعلامية، يمكن الجزائر من “تغطية الأحداث العربية ونقل انشغالات وطموحات الشعوب العربية وقضاياهم”. “التي تعد أولوية في صلب استراتيجيتها الإعلامية التي تولي أهمية أيضا للتنسيق وتبادل الأخبار بين الدول العربية”.

واغتنم الوزير هذه السانحة ليتقدم بشكره إلى وسائل الإعلام العربية لتغطيتها “النوعية” للقمة السابعة للدول المصدرة للغاز التي احتضنتها الجزائر من 29 فبراير إلى 2 مارس الجاري.

وبدوره، ثمّن المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية، سليمان عبد الرحيم، “الاهتمام الخاص” الذي يوليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى “ترقية مسار الاتحاد”. مُشيدا في هذا الإطار باحتضان الجزائر للمركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج التابع للاتحاد.

ومن جانبه، قدّم مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج التابع للاتحاد، محسن كريم سليماني، عرضا حول حجم التبادلات التلفزيونية العربية التي بلغت السنة الماضية أكثر من 14 ألف تبادل. خص بالدرجة الأولى الأخبار المتعلقة بالنزاعات، وفي مقدمتها العدوان الصهيوني على غزة.