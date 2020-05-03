أكثر من 200 مشارك في مؤتمر المديرية الفنية الوطنية الخاص بالمحضرين البدنيين

شهد المؤتمر الذي نظمته المديرية الفنية الوطنية، الجمعة الماضي، والخاص بالمحضرين البدنيين، مشاركة واسعة من قبل التقنيين الجزائريين.

وكشف الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، أن هذا المؤتمر الذي جرى عن طريق تقنية الفيديو، عرف مشاركة أزيد من 200 تقني جزائري وأجنبي.

وأدار هذا المؤتمر، المحضر البدني الفرنسي، نيكولاس ديون، وتحت إشراف البروفيسور فؤاد شيحا، مسؤول فيدرالي في تكوين المحضرين البدنيين.

وتناول هذا المؤتمر الذي استمر لحوالي 3 ساعات، موضوعين أساسين في النقاش، وهما (منع الإصابات)، و (استخدام نظام G.P.S في كرة القدم).

وذكّر المدير الفني الوطني، عامر شفيق، خلال هذا المؤتمر الذي يتزامن مع فترة الحجر المنزلي، بالتزام المديرية الفنية الوطنية، وحرصها على مرافقة التقنيين الجزائريين.