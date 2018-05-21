أكثر من 2000 تدخل لمصالح الحماية المدنية خلال يوم واحد

سجلت مصالح الحماية المدنية 2021 تدخل بعدة مناطق مختلفة من الوطن، بعد تلقي مصالحها مكالمات إستغاثة من طرف المواطنين.

وبحسب بيان، تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منه، فإن جل التدخلات شملت مختلف أنشطة الحماية المدنية كحوادث المرور.

إضافة الى الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي، إخماد الحرائق، والأجهزة الأمنية.

وأشار بيان الحماية المدنية، أنه تمت تسجيل 04 حوادث مرور أدت الى وفاة 04 أشخاص مع إصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة.

وأثقل حصيلة سجلت بولاية بومرداس بوفاة شخص وإصابة 06 آخرين بعد إصطدام بين سيارة ذات وزن خفيف وشاحنة.

على مستوى الطريق السيار “شرق –غرب” ببلدية الأربعطاش.

وذكر بيان ذات المصالح، أن وحدات الحماية بولاية ميلة تدخلت من أجل تقديم الإسعافات الأولية لــ03 أشخاص.

أين أصيبوا بإختناق جراء إستنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة بالمكان المسمى مشتة قرمودة بلدية زغاية.

وأضاف ذات البيان، أنّ طفلا يبلغ من العمر 18 شهرا توفي مختنقا بأحادي الكربون في نفس مكان الضحايا نقلوا الى مستشفى واد النجا.