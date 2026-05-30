أكثر من 2000 طالب جزائري يدرس حاليًا في الجامعات الروسية

نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي أندري فلاديميروفيتش أوميلتشوك:

الاعتراف المتبادل بالشهادات الجامعية بين الجزائر وروسيا شجع الطلبة الجزائريين على التوجه نحو الجامعات الروسية .

تعد روسيا من أبرز الوجهات التعليمية التي تستقطب آلاف الطلبة الدوليين سنويًا بفضل جودة التعليم وتنوع التخصصات وبفضل الاعتراف الدولي بالعديد من الجامعات والشهادات الروسية، هو ما أكده نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي أندري فلاديميروفيتش أوميلتشوك في لقاء مع صحفيين جزائريين في العاصمة الروسية موسكو، حيث أبرز بأن روسيا تعمل على تعمل تعزيز حضورها كوجهة تعليمية للطلبة الدوليين وبالخصوص الجزائريين من خلال توسيع برامج التعاون الأكاديمي وتقديم تسهيلات عبر تقديم منح دراسية و التي يصل عددها حاليا إلى 100 منحة دراسية سنويا داخل الجامعات الروسية بالاضافة إلى الرقمنة الكاملة لإجراءات التسجيل

وفي سياق متصل كشف نائب وزير العلوم والتعليم العالي في روسيا أندري فلاديميروفيتش أوميلتشوك عن توجه نحو توسيع الشراكات التعليمية مع الجزائر وزيادة عدد الطلبة الجزائريين عن طريق رفع المنح الدراسية كما أوضح أن الاتفاق الموقع بين الجزائر وروسيا بتاريخ 30 جانفي 2025 بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية قد شجع الطلبة الجزائريين على التوجه نحو الدراسة في الجامعات الروسية حيث 2194 طالب جزائري يدرس حاليًا في الجامعات الروسية

من جهة أخرى أكد ذات المتحدث بأن الجامعات الروسية تستقبل حاليا نحو 350 ألف طالب دولي ينحدرون من 180 دولة حول العالم

تجدر الإشارة حسب إحصائيات وزارة العلوم والتعليم العالي في روسيا فان عدد الطلبة الجزائريين الذين يدرسون في الجامعات الروسية زاد عشرة أضعاف خلال السنوات العشر الماضية وهم يزاولون دراستهم في مجالات الطب، وعلوم الحاسوب وبرمجة الطائرات المسيرة، والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والإدارة، وهندسة البرمجيات، إضافة إلى تخصصات الغابات والبيئة، وهي أبرز الخيارات التي تستهوي الطلبة الجزائريين