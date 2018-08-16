أكثر من 21 ألف «بروسي» بسبب وضع «الفيمي» في 2018..!

الأمن الوطني اطلق حملة تحسيسية من مخاطر استعماله

حرّرت المصالح المختصة للأمن الوطني، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، 21781 مخالفة بسبب وضع الشريط اللاصق المعتم على زجاج المركبات، والذي يعد مخالفا لقانون المرور الجزائري.

حيث يتعرض السائق المخالف لغرامة جزافية قدرها 2000 دينار إلى 4000 دينار، مع الاحتفاظ برخصة السياقة إلى غاية تسديد الغرامة.

وفي إطار ترسيخ ثقافة مرورية سليمة لدى مستعملي الطريق العام، نظمت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني عبر التراب الوطني نشاطات تحسيسية وتوعوية لفائدة سائقي المركبات، لاسيّما فئة الشباب.

تحذرهم من مخاطر وضع الشريط البلاستيكي المعتم على زجاج المركبات، ممّا قد يتسبب في حوداث سيّر نتيجة حجب الرؤية لاسيّما في الليل.

وتجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، مع احترام قانون المرور، مذكرة بالرقم الأخضر 15-48 وخط النجدة 17 للتبليغ وطلب المعلومات أو التوجيه.