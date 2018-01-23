أكثر من 23  مليار لم يستفد منها عمال التربية بغليزان

نظّم اليوم ممثلو عن ستة نقابات وقفة احتجاجية اليوم أمام مديرية التربية بولاية غليزان للمطالبة برفع التجميد عن اموال لجنة الخدمات.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار أونلاين”، فإن قرار الاحتجاج جاء للمطالبة برفع التجميد عن الأموال، نظرا لحاجة عمال قطاع لها.

حيث طالب منسق الولائي لنقابة التربية والتكوين وزارة التربية بالتدخل لرفع التجميد عن الخدمات الاجتماعية المقدرة بـ 23 مليار دج.

وقال محدثنا “أن موظفو القطاع لم يستفيدوا من هذا المبلغ، وهي مجمدة حاليا، ما انجر عنه اوضاع مزرية في القطاع”.

وطالب النقابي بضرورة إطلاق صراح منحة التقاعد، بعد أن حرم العديد من المتقاعدين من هذه المنحة.

من جهة أخرى أكدت مديرة التربية بالولاية أكدت أن المديرية ليس لها دخل في أموال الخحدمات الاجتماعية.

مشيرة إلى أن مصالحها ستسعى بالتنسيق مع وزيرة التربية ووالي الولاية لحل هذه المعضلة ولفائدة كل العمال بالقطاع .

حيث شددت مديرة التربية “على إيجاد السبل القانونية للملف”.

مؤكدة “أن الرفع التجميد لن يكون إلا من خلال استقالة رئيس اللجنة الولائية او انتظار نهاية عهدة رئيس اللجنة الحالية”.

حيث وعدت” بأن اموال المجمدة سوف تصل الى ذويها بعد نهاية عهدة اللجنة الحالية”.

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