أكثر من 232 ألف حالة عبور غير نظامي على حدود الاتحاد الأوروبي بـ2023

ارتفعت أعداد المعابر الحدودية غير النظامية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بنسبة 18 في المائة في الأشهر الثمانية الأولى. لتصل إلى إجمالي أكثر من 232350، وهو أعلى رقم خلال الفترة من يناير إلى أغسطس منذ عام 2016.

كما كشفت وكالة الحدود وخفر السواحل التابعة للاتحاد الأوروبي “فرونتكس” أن الارتفاع ناجم عن الوافدين عبر وسط البحر الأبيض المتوسط. الذي لا يزال طريق الهجرة الرئيسي إلى الاتحاد الأوروبي، وفقًا لموقع “شنغن فيزا”.

وتظهر البيانات التي قدمتها فرونتكس أيضًا أن عدد المعابر غير النظامية على طول هذا الطريق تضاعف تقريبًا. مما يمثل زيادة بنسبة 96 في المائة. وشكل طريق وسط البحر الأبيض المتوسط نصف عمليات العبور غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي حتى الآن هذا العام.

وأكدت وكالة “فرونتكس” إنه خلال شهر أغسطس/آب/أوت، كانت هناك 56.900 حالة عبور حدودي غير قانوني على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. مما يمثل زيادة كبيرة على أساس سنوي بنسبة 39 في المائة.

وهذا العام، يمثل طريق وسط البحر الأبيض المتوسط نصف جميع المعابر الحدودية غير النظامية في الاتحاد الأوروبي. ولا تزال نقطة الدخول الأكثر ازدحامًا. حيث أبلغت السلطات الوطنية عن ما يقرب من 114300 حالة اكتشاف خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.

تونس وليبيا في الواجهة

وقد يستمر ضغط الهجرة المتزايد على هذا الطريق في الأشهر المقبلة. حيث يعرض المهربون أسعارًا أقل للمهاجرين المغادرين من ليبيا وتونس. ومن ناحية أخرى، شهد عدد الوافدين على معظم طرق الهجرة الأخرى هذا العام انخفاضات على أساس سنوي. تراوحت بين انخفاض بنسبة 5 في المائة على طريق غرب أفريقيا إلى انخفاض كبير بنسبة 19 في المائة على طريق غرب البلقان.

واستناداً إلى أرقام المنظمة الدولية للهجرة، فقد أكثر من 2325 شخصاً في البحر الأبيض المتوسط حتى الآن هذا العام. ووقعت معظم هذه المآسي على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط.