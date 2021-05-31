أكثر من 2400 طفل ضحية عنف خلال 2021

أعلنت محافظ شرطة، ياسمين خواص، عن تسجيل 2453 طفل، ضحية عنف مختلف الأشكال خلال الأربع أشهر الأولى من 2021. مشيرة إلى أن من بين هؤلاء يوجد 1035 طفل ضحية الضرب والجرح العمدي.

وأفادت رئيسة مكتب حماية الأشخاص الهشة بالمديرية العامة للأمن الوطني أن 871 طفل ضحية عنف يتراوح سنهم بين 14 و15 سنة. و397 آخر يتراوح سنهم ما بين 10 و13 سنة، في حين أن 333 طفل يقل سنهم عن 10 سنوات.

ومن جهتها، أشارت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، إلى البرامج والسياسات التي انتهجتها السلطات العمومية لحماية الطفولة. وأبرزت شرفي أهمية الرقم الأخضر “11-11” التابع للهيئة قصد التبليغ عن أي مساس بحقوق الطفل ودور خلية تلقي الإخطارات.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، مصطفى خياطي، بأهمية وضع برنامج خصيصا للتكفل بالطفولة أقل من 5 سنوات. وذلك في مختلف مجالات ترقية هذه الشريحة من المجتمع، معتبرا أن هذه المرحلة العمرية تعد “جد هامة” في نمو الشخصية. ودعا خياطي الى أهمية وضع قانون “شامل” يتضمن مختلف النصوص القانونية المتعلقة بمجال الطفولة.