أكثر من 2400 مخالفة تجارية بالعاصمة شهر مارس المنصرم

سجلت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر، أزيد من 2400 مخالفة تجارية خلال شهر مارس الماضي.

وقال دهار العياشي ممثل مديرية التجارة “لوأج”، أن أعوان الرقابة ومكافحة الغش قاموا بتحرير 2473 مخالفة.

منها 1932 محضر وجهت للعدالة للفصل فيها، و 682 مخالفة تعلقت بعدم إعلام المستهلك بأسعار مختلف السلع والمنتجات.

أتبعت بـــ 640 حالة مخالفة عرض لبيع منتجات تشكل خطر غذائي على صحة المستهلك.

كما تم رصد ما لايقل عن 470 مخالفة تخص ممارسة التجارة بطريقة غير شرعية، أما بقية التجازوات فقد سجلت بالنسبة للأسعار المقننة.

كما شملت أمن المنتجات وضمان إحترام حرية المنافسة إضافة الى تطهير التجارة الخارجية.

وبلغ عدد التدخلات التي قام بها أعوان الرقابة خلال شهر مارس16367تدخل، نجم عنه إصدار إقتراح غلق 147 محل تجاري.

بسبب مخالفة القوانين واللوائح المنظمة للقطاع.

كما بلغ عدد الممارسات التجارية 10 آلاف تدخل مقابل ما يزيد عن 6600 تدخل خاص بقمع الغش.

وقدرت قيمة الحجوزات من مختلف السلع أكثر من 5 ملايين دينار جزائري، مقابل ما يزيد عن 780 مليون دينار جزائري للسلع غير المفوترة.

كما تم تسجيل 780 ألف دينار جزائري بالنسبة للتجاوزات الخاصة بممارسة أسعار غير شرعية.