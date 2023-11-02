أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات ألقيت على قطاع غزة

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن قصف الاحتلال الصهيوني خلف حتى الآن أكثر من 11 ألفا ما بين شهيد ومفقود تحت الأنقاض.

وكشف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن جيش الإحتلال الصهيوني ألقى أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على غزة حتى الآن، مشيراً إلى أنّ هذه الكمية من المتفجرات تعادل مرتين قوة القنبلة النووية الملقاة على هيروشيما.

وقد تسبب قصف الاحتلال حتى الآن في تدمير أكثر من 8 آلاف مبنى سكني وعشرات المرافق والمنشآت العامة. يضيف المكتب.

وللإشارة، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، تجاوز عدد الشهداء جراء القصف الصهيوني على القطاع منذ 27 يوما، التسعة آلاف شهيد.

وحسب بيان الهيئة ذاتها، فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 9061، بينهم 3760 طفلا، و2326 سيدة، و32000 مصاب.