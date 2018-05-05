أكثر من 25 ألف عائلة تستفيد من قفة رمضان بالوادي

انطلقت اليوم السبت عملية توزيع قفة رمضان في كلّ بلديات ولاية الوادي.

وحسب مصادر النهار، فإنّ 25 الف و 170 عائلة ستستفيد من قفة رمضان على مستوى 30 بلدية.

شطر 4100 عائلة من قفة رمضان 10 مليار و281 مليون سنتيم قيمة المبلغ المخصص لهذا العام.

وحسب نفس المصادر، فإنّ وزارة التضامن ساهمت بـ 1.7 مليار سنتيم ، فيما ساهمت الولاية بـ 1.2 مليار سنتيم من ميزانيتها.

وكذا 6.831 مليار سنتيم من قبل البلديات، و 100 مليون من قبل الهلال الأحمر الجزائري.

بالإضافة إلى 650 مليون من قبل صندوق الزكاة تقدم نقدا للعائلات.

و تخصيص 35 مخزن على مستوى الولاية، وكذا تطوع 318 شخصا لتوزيع القفة . ورفع 12 طلب بصفة رسمية للمطاعم الإفطار و رسميا فيه 19 طلب كليا.

فيما ستنطلق لجنة مشتركة لمراقبتها بدءا من الأسبوع الحالي لإعطاء الضوء الأخضر والإعتماد للمطاعم الإفطار.