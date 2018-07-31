أكثر من 25 مغنيّا منتظرا في المهرجان الوطني لأغنية الراي

ينتظر مشاركة أكثر من 25 مغنيا في الطبعة الـ 11 للمهرجان الوطني لأغنية الراي لسيدي بلعباس.

المرتقب تنظيمها من 1 إلى 4 أوت المقبل.

على مستوى دار الثقافة “كاتب ياسين” , حسب ما علم اليوم الثلاثاء لدى محافظ التظاهرة الفنان محمد بوسماحة.

وأوضح ذات المصدر أن مهرجان الراي في طبعة 2018 سيعرف مشاركة فنانين قدامى وشباب خاصة المحليين الممثلين بأكثر من 15 فنانا.

وذلك في إطار تنويع السهرات ما بين الراي القديم الأصيل وراي الجيل الحالي بغية إمتاع الجمهور من محبي هذا

الطابع الغنائي.

وصرح بوسماحة : ” نسعى ليكون مهرجان الراي حفلا ثقافيا فنيا بامتيازيرضي أذواق الجمهور ويرقى بمسامعه”. مضيفا “لن ننظم مهرجانا تجاريا بجلب الأصوات المعروفة فقط بل نبحث عن المزج بين الأصالة في فن الراي.

وكذا الراي المعاصر ليكون مهرجان قيمة ومتعة.

وكشف محافظ مهرجان الراي أن طبعة 2018 سيكون لها بعد أكاديمي من خلال التطرق للخلفية الثقافية لفن الراي.

عن طريق تنظيم موائد مستديرة وإلقاء محاضرات متبوعة بنقاش حول تاريخ الراي بين القديم والعصري.

من طرف فنانين وأكادميين ووجوه ثقافية وإعلامية وذلك من أجل تعريف أكثر بفن الرّاي منذ النشأة والأجيال

التي تعاقبت عليه.