أكثر من 250 ألف طالب يلتحقون بالجامعة ابتداء من 15 ديسمبر وهذا جديد التحويلات

أصدرت وزارة التعليم العالي بيانا حول عملية الرقمنة التي شرعت فيها بخصوص توجيه وتسجيل حاملي البكالوريا دورة سبتمبر 2020.

وأفادت ان كل العمليات تمت حصريا عبر الخط، بداية بالتسجيلات الاولية وتأكيدها ومعالجة الرغبات والاعلان عن نتائج التوجيه.

ثم مرحلة تلقي رغبات الذين تحصلوا على اختيار صفر ثم معالجتها وتوجيههم من جديد.

وعملية التحويلات الداخلية والخارجية ومعالجة الحالات الخاصة لحملة بكالوريا 2020 والخدمات الجامعية والدفع الالكتروني لرسوم التسجيل.

وأشار بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن كلها عمليات تمت رقميا وبنجاح.

وقد تم تسجيل اكثر من 250 الف طالب والذين سيشرعون في دراستهم ابتداء من 15 ديسمبر 2020.

وأفصحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الطلب الكبير على التحويلات.

وطمأنت الوزارة الطلبة حاملي بكالوريا 2020 من انه ستمنح لهم فرصة اخرى ابتداء من تاريخ 6 ديمسبر 2020 لاجراء تحويلاتهم.