أكثر من 250 عارضا في الطبعة ال14 للصالون الدولي للسياحة

من المنتظر مشاركة أكثر من 250 عارضا في الطبعة الرابعة عشر للصالون الدولي للسياحة و الأسفار و النقل و معدات و خدمات الفنادق و الاطعام. التي ستنطلق يوم 20 فبراير الجاري بوهران.

و سيشارك في هذه التظاهرة، التي ستقام تحت رعاية وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و والي ولاية وهران. متعاملون جزائريون في قطاعات السياحة و الأسفار و الفندقة و النقل و نظرائهم من دول أجنبية. على غرار تونس و تركيا و مصر و أذربيجان و جمهورية التشيك و قطر. حسب ما جاء في بيان صحفي لوكالة “أسترا” المنظمة للصالون .

كما سيحضر الصالون الذي سيحتضنه مركز المؤتمرات “محمد بن أحمد” مختصون في مراكز الحجز و البنوك و شركات تأمين و مكاتب سياحية و مراكز تدريب في مهن الفندقة و السياحة. إلى جانب مستثمرين في مجال المعدات الفندقية، وفق ذات المصدر.

و سيتم في هذا الموعد الاقتصادي، الذي ستتواصل فعالياته إلى غاية 23 فيفري الجاري، تخصيص جناحين الأول للسياحة و السفر و النقل و تجهيزات الفندقة و الإطعام و الثاني للمطابخ و الأفران و المنسوجات و الافرشة و منتجات الضيافة و الحمامات و الحرف اليدوية، مثلما أشير إليه.