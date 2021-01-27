أكثر من 258 ألف قضية عالجتها الشرطة القضائية سنة 2020

عالجت الشرطة القضائية، 258.171 قضية، أي ما يعادل 681 جريمة لكل 100 ألف نسمة خلال سنة 2020.

وتم حل –حسب حصيلة الشرطة القضائية-، 184.777 ألف قضية، بنسبة 71.57 بالمائة، حيث تورط 246.200 شخص وكان ضحيتها 168755.

واعتبرت الشرطة القضائية، أن نسبة المعالجة المسجلة، نسبة جد ايجابية تظهر جليا بفعالية ميدانية للمصالح.

وعن نسبة الجرائم حسب التصنيف، فإن الجنح ضد الأشخاص بلغ 30 بالمائة، وضد الممتلكات 30 بالمائة.

أما المخدرات 18 بالمائة، والجنح ضد الشيء العمومي 12 المائة،والجرائم الاقتصادية والمالية 6 بالمائة، قضايا الأسرة والأداب العامة 2 بالمائة.

وبخصوص طبيعة الجرائم، فبلغت القضايا ضد الأشخاص بالضرب والجرح العمدي 42.494 مقابل 42.85 سنة 2019 .

والقتل العمدي 202 قضية، مقابل 211 في سنة 2019 بانخفاض 4.26 بالمائة، ومحاولة القتل 398 قضية بـ2020 مقابل 357 بـ2019.