أكثر من 26 ألف تدخل للحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية 2606 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن، خلال الفترة الممتدة ما بين 14 إلى 15 سبتمبر الجاري.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية، تم تسجيل 6 حالات وفاة غرقا في البحر و المسطحات المائية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وسجلت حالات الغرق، بكل من، أم البواقي، بغرق رجل “43 سنة” وطفلين ذا 7 و11 سنة في حاجز مائي ببلدية عين مليلة.

وتوفي شخصين غرقا، في البحر بشاطئ ممنوع للسباحة، ببلدية تيبازة.

وفي الطارف، توفي شخص يبلغ من العمر 22 سنة غرقا بالقرب من ميناء بلدية القالة.

وتم تحويل جثث الضحايا إلى مختلف مصالح حفظ الجثث، في المستشفيات المحلية.

وتم تسجيل خلال نفس الفترة، وفاة شخصين، وإنقاذ وإسعاف شخص آخر وتحويله إلى المستشفى، بسبب إستنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من سخان الماء داخل منزل، بقسنطينة.

وتم إنقاذ وإسعاف 4 أطفال وتحويلهم إلى المستشفى المحلي بالبليدة، مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وفيما يخص التدخلات المتعلقة بالإظطربات الجوية، والتي مست عدة ولايات من الوطن، قامت مصالح الحماية المدنية بعدة عمليات.

وقامت ذات المصالح، بعمليات إمتصاص المياه ببلديات الجزائر العاصمة، كبئر خادم، وواد قريش.

وتدخلت فرق الحماية المدنية، بعد إنهيار جزئي لجدارين خارجيين لمنزلين دون حدوث خسائر بشرية، بالشراقة، والحراش.

وفي بلديات زرالدة، باب الزوار، والدار البيضاء، تدخلت مصالح الحماية المدنية، بعد سقوط بعض الأشجار وأعمدة الكهرباء على السيارات وأسقف المنازل.

وتم إخماد حريق شجرة تسببت فيه صاعقة، في ببن عكنون.

كما أنقذت ذات المصالح، طفلين محصورين بسيول الجارفة بواد على مستوى حي التطوري، في تيبازة.

وفي المدية، تم القيام بعدة عمليات إمتصاص للمياه عبر بلديات المدية، وزرة، قصر البخاري.

وقامت فرق الحماية المدنية، التابعة لعين الدفلى بعدة عمليات إمتصاص للمياه، عبر بلديتي خميس مليانة وأعريب.

وفي أم البواقي، تم القيام بعدة عمليات إمتصاص للمياه عبر بلدية مسكيانة.

كما قامت مصالح الحماية المدنية، بعدة عمليات إمتصاص للمياه عبر بلدية الشريعة، في تبسة.

وقامت ذات المصالح، بعدة عمليات إمتصاص للمياه عبر 6 مساكن ببلدية تيارت، بالإضافة إلى سقوط أشجار دون تسجيل خسائر بشرية.