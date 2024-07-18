أكثر من 2700 تلميذ تحصل على تقدير ممتاز في باك 2024
بقلم النهار أونلاين
كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أن التلاميذ الذين تحصلوا على تقدير ممتاز أي من تحصل على معدل 18 من 20 فما فوق، وصل إلى 2778 تلميذ بزيادة وصلت إلى 96 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية .
وأضاف الوزير في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم عند اعلانه عن نتائج البكالوريا لسنة 2024، أن عدد التلاميذ الذين تحصلوا على تقدير جيد جدا، أي معدل 16 إلى 17.99 بالمائة وصل إلى 24041 بنسبة
زيادة وصلت إلى 44 بالمائة.
أما التلاميذ الذين تحصلوا على تقدير جيد، أي من 14 إلى 15.99 وصل 45ألف و 633 أي بزيادة13 بالمائة ،أما التلاميذ الذين تحصلوا على تقدير قريب من الجيد، فوصل إلى 93 الف و 873 أي بزيادة 23 بالمئة .
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