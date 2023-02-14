أكثر من 3 آلاف عامل في قطاع التربية معني بالتقاعد

أظهرت الاحصاءات الاولية التي قامت بها مديريات التربية، أن اكثر من 3 آلاف عامل بقطاع التربية. معني بالتقاعد هذا الموسم الدراسي 2022/2023.

واكدت وزارة التربية ان آخر أجل لاستقبال ملفات التقاعد قد تم تحديده يوم 31 أوت 2023

وقد اشترطت الوصاية ضرورة ايداع الملفات في الوقت المحدد. ومن يخالف الشرط يحرم من التقاعد الخاصة بالسنة الدراسية،ويكون مجبرا على الإنتظار إلى غاية السنة المقبلة .

وتشير المعلومات أن ” أي موظف يقدم طلبه لا يمكنه بأي حال من الأحوال التراجع عنه. لأنه سيعلن عن منصبه شاغرا في الحركة التنقلية والمسابقة القادمة”.

كماأكدت مراجع النهار أن ” أي موظف لا يقدم طلبه سيكون مجبرا على إتمام السنة الدراسية 2023-2024 ولا يمكنه الإستفادة من التقاعد خلالها.

“واشترطت الوزارة على أن يكون السن القانوني للتقاعد 59 سنة للرجال و 32 سنة خدمة و45 سنة للنساء ،أو 52 سنة ولديها 3 أطفال فوق 8 سنوات إلى غاية 31 أوت 2023

هذا ويتكون ملف التقاعد من العديد من الوثائق تتمثل في طلب خطي مصادق عليه في البلدية. مع تحديد نوع التقاعد للرجال دون شرط السن والنساء التقاعد المباشر. نسخة من شهادة الميلاد من دفتر الأصلي نسخة من شهادة الميلاد من الدفتر الأصلي للزوجة ،عقد الزواج ،صورة لبطاقة الضمان الإجتماعي مصادق عليها وتكون الأولى والثانية ، او شهادة التسجيل في الضمان الاجتماعي، شهادة عائلية 01 ،صورتان شمسيتان ،صك بريدي مشطوب ،تصريح شرفي بعدم عمل الزوجة أو شهادة عمل في حالة العمل، صورة لبطاقة التعريف الوطني.