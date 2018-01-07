أكثر من 3 آلاف قضية عالجتها مصالح الدرك بالشلف

عالجت مصالح الدرك الوطني بالشلف أكثر من 3 آلاف قضية نهاية 2017 ، تعلّقت بالجرائم في القانون العام.

أين تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني من فك خيوط بعض الجرائم المرتكبة، بفضل التواجد الميداني وعنصر الإستعلام.

كما عالجت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف قضايا اخرى ذات طابع جزائي.

ذات المصالح كشفت انخفاضا محسوسا في حوادث المرور بإقليم الولاية وهو ماسجلته مصالح سرية أمن الطرقات .

القضايا المعالجة من طرف ذات المصالح ساهمت في بسط الأمن والإستقرار والحد من الجريمة بمختلف أشكالها في إقليم الإختصاص.