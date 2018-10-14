أكثر من 30 هكتار من المساحات الغابية للاستصلاح بعين تيموشنت

خصصت محافظة الغابات بولاية عين تموشنت، خلال السنة الجارية،مساحة تقدر بنحو 30.5هكتار من الحزام الغابي للاستصلاح لفائدة المزارعين،حسبما علم لدى مسؤولي ذات الهيئة.

وقد تم اقتطاع هذه المساحة المخصصة للاستصلاح عبر كل من غابات “ساسل” ببلدية أولاد بوجمعة و”أوزرت” ببلدية الحساسنة و”رشقون” ببني صاف و”كيروريس” الواقعة بين بلديتي الحساسنة و حمام بوحجر.

واستفاد من ذات العملية 44 فلاح بمساحات متفاوتة خصصت لهم في إطار الامتياز الفلاحي الخاص بالمساحات الغابية، وفق دفتر شروط محدد مثلما ذكرته محافظة الغابات بعين تموشنت.

ويفتح المجال أمام المستفيدين من هذه المساحات الغابية المخصصة للاستصلاح لزراعتها ببعض من المحاصيل الملائمة لطبيعتها كالأشجار المثمرة و أيضا البعض من أنواع الخضراوات.

كما تساعد هذه المساحات المزارعين المستفيدين منها لخوض تجربة تربية النحل و هي الشعبة التي تسجل استقطابا “متزايدا “عليها خلال السنوات الأخيرة خصوصا عبر المساحات المحاذية للحزام الغابي حسبما تمت الإشارة إليه.