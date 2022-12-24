أكثر من 300 ألف زائر لمعرض الإنتاج الجزائري في يومه الأخير

يختتم اليوم السبت بقصر المعارض الصنوبر البحري، معرض الإنتاج الجزائري في طبعته الثلاثين.

وجلب هذا الحدث الاقتصادي الهام هذه السنة، اهتمام عديد المتعاملين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص.

وبلغ عدد المشاركين في المعرض أكثر من 600 عارض. كما عرفت هذه الطبعة اهتماما كبيرا من طرف المتعاملين، رجال الأعمال، رجال الإعلام و خاصة الزوار.

كما شهدت الأيام الدراسية المنظمة على هامش المعرض مشاركة واسعة من طرف العارضين والمختصين.

حيث كانت فضاء نقاشات وتحليلات لخبراء ومختصين في مختلف المواضيع الآنية التي عالجتها على مدار أيام المعرض.

كما عرف المعرض زيارات لعديد المسؤولين والوفود على غرار زيارة ممثلي التمثيليات الديبلوماسية المعتمدة.

وكذا زيارة الوفد الكوبي المتمثل في نائب الوزير الأول ووزير الصناعة والمناجم. وزيارة عميد مسجد باريس الدي تسلم وسم حلال من طرف وزير التجارة و ترقية الصادرات.

هذا وكان إقبال الجمهور كبيرا، حيث اكتشف آخر المنتجات الجزائرية لمختلف القطاعات الممثلة.

كما أبدى اهتماما خاص بالمؤسسات الاقتصادية العسكرية واستفاد أيضا من فضاء البيع المباشر الذي تزامن مع تخفيضات نهاية السنة فكان الإقبال منقطع النظير بلغ في اليوم الأخير 300 ألف زائر.

وتشكر الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير كل العارضين والمؤسسات الإعلامية على اهتمامها وتغطيتها المستمرة لهذا الحدث الاقتصادي الوطني بامتياز.