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الرياضة

أكثر من 300 مشارك يمثلون أندية أوروبية وافريقية سيحلون بالجزائر

بقلم عزيز طالبي
أكثر من 300 مشارك يمثلون أندية أوروبية وافريقية سيحلون بالجزائر
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تحتضن الجزائر قمة أورو متوسطية لإدارة الأعمال يومي 15 و16 مارس لأكثر من 300 مشاركة يمثلون أندية أوروبية وإفريقية.
وستعرف المشاركة طرح عدد من المواضيع المهمة التي تتعلّق بتطوير الأندية من الجانب إدارة الأعمال بعيدا عن الجانب الرياضي والفني، التكنولوجيات المستقبلية للأندية، البيانات والتحليل. طرق تمويل الأندية. التوازن التنافسي. إلى جانب التحديات المستقبلية.
كما تسعى التظاهرة إلى تقريب الرؤى بين الأندية الجزائرية وتبادل الخبرات.
وستكون أبرز الأندية التي أكدت مشاركتها هي الأهلي المصري في إفريقيا، وأولمبيك مارسليا وبولونيا وأوساسونا في أوروبا.

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