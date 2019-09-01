أكثر من 31 ألف حاج جزائري غادروا مكة المكرمة

كشف الديوان الوطني للحج والعمرة، أن عدد الحجاج الذين غادروا مكة المكرمة إلى غاية 31 أوت بلغ 31 ألف حاج.

وحسبما أفاد به الديوان، فإن حجاج الوكالات بلغ عددهم 16 ألف و578 حاج.

أما حجاج الديوان فبلغ عددهم 14 ألف و452 حاج.

ووأضاف الديوان، أن عدد الحجاج المغادرين إلى أرض الوطن، بلغ 27 ألف و632 حاج عبر 91 رحلة.

وبلغ عدد الحجاج عبر مطار جدة 16 ألف و539 بـ 51 رحلة، وعدد حجاج الديوان 9131 حاج عبر 27 رحلة.

أما حجاج الوكالات المغادرين فبلغ عددهم 7408 عبر 24 رحلة، فيما بلغ عدد الحجاج المغادرين عبر مطار المدينة المنورة 11 ألف و93 حاج.

وأشار الديوان، إلى أن حجاج الديوان المغادرين بلغ عددهم 4658 حاجا، أما حجاج الوكالات فبلغ عددهم 6435 حاجا.

وكشف ذات المصدر، أن عدد الحجاج المنومين في المستشفيات بلغ عددهم 6 حجاج.