أكثر من 315 ألف عملية تبرع بالدم خلال السداسي الأول من 2022

تحتفل الجزائر اليوم الثلاثاء باليوم الوطني للتبرع بالدم، أين تم تنظيم تظاهرات ونشاطات تحسيسية وحفلات تكريمية لفائدة المتبرعين بالدم عبر كامل التراب الوطني.

وحسبما أشار إليه بيان للوكالة الوطنية للدم، فإن هذا اليوم الذي يأتي تحت شعار “التبرع بالدم، فعل سخي”. إلى إطلاق حملة للتضامن الوطني من خلال تحسيس الرأي العام أكثر بأهمية التبرع بالدم الطوعي. وتشجيع أكبر عدد من الأشخاص على التبرع بدمهم بشكل منتظم.

وأضاف البيان، أنه سيتم تنظيم تظاهرات ونشاطات تحسيسية وحفلات تكريمية لفائدة المتبرعين بالدم عبر كامل التراب الوطني. بالتعاون مع الحركة الجمعوي. خاصة الفيدرالية الوطنية للمتبرعين بالدم واللجان المحلية المنتمية إليها.

وأكدت الوكالة الوطنية للدم، على أنه ورغم إنخفاض عدد المتبرعين بالدم خلال فترة وباء كورونا، فإن عملية التبرع بالدم قد استمرت. مضيفة أن هذا العمل التضامني قد سمح بضمان تزويد أمن وكاف بهذه المادة الحيوية.

كما أوضح البيان أنه تم تسجيل، خلال السداسي الأول من سنة 2022، أكثر من 315 ألف عملية تبرع بالدم على المستوى الوطني. أنجزت منها 72 في المائة على مستوى الهياكل الثابتة لنقل الدم. و28 في المائة من الأكياس التي جمعت في المراكز المتنقلة”.

ويتم الإحتفال باليوم الوطني للمتبرعين بالدم منذ 2006، تاريخ تأسيس الفيدرالية الوطنية للمتبرعين بالدم

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