أكثر من 33 مليون جزائري قصدوا الشواطئ خلال جويلية وهذه الولاية أكثر استقطابا

بلغ عدد الوافدين على الشواطئ المسموحة للسباحة على المستوى الوطني، أزيد من 33 مليون مصطافا حسبما صرحت به المديرة الفرعية للتنظيم وتطوير الإقليم ومسؤولة مشروع “موسم الاصطياف”بوزارة الداخلية لامية بودروية.

حيث بلغ عددهم بالتحديد 33.463.217 قصدوا 426 شاطئ مسموح للسباحة على المستوى الوطني خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 22 جويلية.

واحتلت ولاية وهران، المرتبة الأولى من حيث عدد الوافدين على شواطئها الذين تجاوزوا 6 مليون مصطافا، وتليها ولاية بومرداس بأكثر من 4 مليون، ثم مستغانم وجيجل وسكيكدة، بينما شواطئ العاصمة زارها قرابة المليوني مصطاف.