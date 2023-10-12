أكثر من 338 ألف نازح جرّاء القصف الصهيوني على غزة

أعلنت الأمم المتحدة، أن أكثر من 338 ألف شخص أجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة. الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف منذ شنّت حركة حماس هجوما مباغتا على جنوب إسرائيل.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان، إن عدد النازحين في القطاع المكتظ بـ2.3 مليون نسمة إرتفع عصر الأربعاء بمقدار 75 ألف شخص إضافي ليصل إلى 338934 نازحا.

من جانبه، شدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أنه يجب السماح بدخول الإمدادات الحيوية المنقذة للحياة بما في ذلك الوقود والمياه والغذاء لقطاع غزة بسرعة وبدون عوائق.

كما أضاف: “أشعر بالقلق إزاء تبادل إطلاق النار الأخير على طول الخط الأزرق والهجمات المبلغ عنها من جنوب لبنان.

وناشد غوتيريش جميع الأطراف وأولئك الذين لهم تأثير على تلك الأطراف تجنب أي مزيد من التصعيد والامتداد”.

أوضاع صحية مأساوية في غزة

وحذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، من أن الأدوية والمعدات الطبية المتوفرة والوقود على وشك النفاد.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، بأن المستشفيات في غزة، في حال إشغال تام لقدراتها السريرية، وبات الجرحى والمرضى يفترشون الأرض.

وحمَّل بيان صادر عن وزارة الصحة الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الجرحى والمرضى. بسبب إنهاكه للمنظومة الصحية وإضعاف قدراتها خلال الحصار والعدوان المتواصل على قطاع غزة. مضيفا أن الوضع الصحي بات لا يحتمل الصمت، ويجب التحرك العاجل لتوفير ممر آمن للإمدادات الطبية ومغادرة الجرحى والمرضى قبل فوات الأوان”.

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