أكثر من 340 ألف مقعد جديد للدخول المهني المقبل

كشفت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، عن فتح 340 ألف مقعد بيداغوجي جديد، للدخول المهني المرتقب في 28 مارس 2021.

وحسب مصدر من الوزارة “لوأج”، فإن عدد مقاعد التكوين المخصصة للدخول المقبل، تقدر بـ 348.740 مقعدا بيداغوجيا.

كما تم تسجيل أكثر من 140 ألف بنظام التكوين عن طريق التمهين، و97 ألف في اطار التكوين الحضوري و 3700 مقعدا في التكوين عن بعد.

كما تتوقع الوزارة خلال الدخول المقبل، توفير 477 مقعدا بيداغوجيا للتكوين لفائدة الاشخاص ذوي الإعاقات الجسدية.

ويتوفر القطاع على 4081 مقعد جديد للتكوين في الوسط الريفي، و23.293 مقعدا اخر لفائدة النساء الماكثات بالبيت.

وأوضح المصدر، أن البرنامج البيداغوجي لهذا الدخول يتضمن 409 تخصصا بالنسبة للتكوينات المتوجة بشهادات.

وقد تم إعداد هذه البرامج آخذا بالحسبان خصوصيات كل منطقة، من خلال محيطها الاجتماعي والاقتصادي.