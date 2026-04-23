أكثر من 3600 تدخل للحماية المدنية خلال 24 ساعة و4 وفيات في حوادث المرور

سجّلت مصالح الحماية المدنية حصيلة ثقيلة لتدخلاتها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث بلغ إجمالي. التدخلات 3689 تدخلًا عبر مختلف ولايات الوطن.بمعدل تدخل كل 23 ثانية.

وفيما يتعلق بحوادث المرور، تم تسجيل 179 تدخلًا، أسفرت عن إصابة 191 شخصًا بجروح. متفاوتة الخطورة، إضافة إلى وفاة 4 أشخاص، في حوادث متفرقة عبر شبكة الطرقات.

أما بخصوص حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. فقد تم تسجيل تدخل واحد، تم خلاله إسعاف شخصين. دون تسجيل أي حالة وفاة، بفضل سرعة تدخل أعوان الحماية المدنية.