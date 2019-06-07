أكثر من 365 ألف معتمر جزائري هذا الموسم

تراجع عدد المعتمرين الجزائريين لهذا الموسم 1440 هجرية عن الموسمين الفارطين، حيث سجّلت السلطات السعودية حصول أكثر من 365 ألف

و500 جزائري على تأشيرة العمرة حتى نهار أمس 6 جوان 2019، في وقت تجاوز عددهم 400 ألف معتمر حتى منتصف

شهر رمضان الموسم الماضي، وبلغ العدد عتبة 450 ألف معتمر الموسم الذي قبله حسب مصادر من القنصلية الجزائرية بجدة.

وعرف المؤشر الأسبوعي للعمرة الذي يرصد إحصائيات السلطات السعودية، لعدد المعتمرين الحاصلين على تأشيرات العمرة، من مختلف بلدان العالم

ارتفاع الطلب من قبل المعتمرين الجزائريين في شهر رمضان بنسبة 500 من المائة، مقارنة بالأشهر الأخرى، حيث استصدر قرابة 200ألف

معتمر التأشيرة منذ بداية شهر رمضان، ليفوق بذلك عدد المعتمرين خلال شهر رمضان وحده، الطلب في كل الأشهر الأخرى.