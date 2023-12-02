أكثر من 4 ألاف طلب شغل من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة

كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن القطاع سجل 4543 طلب شغل من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أشار وزير العمل، إلى أنه تم تنصيب 388 شخص من فئة ذوي الهمم.

وأكد الوزير، أن إبرام هذه الاتفاقية إطار يندرج ضمن البرامج المسطرة لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية. لاسيما التي تؤكد على ضرورة تعزيز آليات التضامن الوطني. عن طريق التكفل ومرافقة الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة. وكذا أحكام دستور 2020 الذي أَوْلَى عِناية مميزة لهاته الفئة من المجتمع.

وأوضح وزير العمل، أنه تم وضع تدابير تنظيمية تسمح بتحديد كيفية توظيف هذه الشريحة في المؤسسات والإدارات والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة. مضيفا أن المَرفق العمومي للتشغيل يقوم بتسهيل الخدمات لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشرف اليوم السبت، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد فيصل بن طالب، رفقة وزير الشباب والرياضة السيد عبد الرحمان حماد، على مراسم التوقيع على اتفاقية إطار بين القطاعين من أجل تشجيع الأنشطة الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك على مستوى المركز العائلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببن عكنون.