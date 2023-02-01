أكثر من 4 ملايين معاملة دفع عبر الهاتف النقال

حققت قيمة المدفوعات عبر الإنترنت في الجزائر سنة 2022 نموا بنسبة 62.40 بالمئة على مدار سنة واحدة. نتيجة تنويع الخدمات والنشاطات التي تسمح بهذا النوع من الدفع. وكذلك الزيادة المعتبرة في عدد التجار عبر الإنترنت.

وأشارت حصيلة مجمع النقد الآلي، إلى ظهور نوع جديد من الدفع، وهو الدفع عبر الهاتف النقال. “يشتغل رسميا في الجزائر”، ولكنه حسب تجمع النقد الآلي، مفتوح “في المرحلة الأولى” للتعاملات داخل البنوك فقط (زبون لنفس المؤسسة المالية).

كما نتج عن طريقة الدفع هذه 4.185.121 معاملة دفع. بمبلغ إجمالي قدره 2.95مليار دينار. خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022.

وبخصوص عمليات الدفع عبر أجهزة الدفع الإلكتروني، فقد شهد هذا القطاع نموا بنسبة 40,57 بالمائة من إجمالي حجم المعاملات سنة 2022، مسجلا أكثر من 21.24 مليار دينار. كما بلغت نسبة النمو 26,14 بالمائة خلال السنة الماضية، بتسجيل 2.712.848 عملية.

كما ساهم في هذا النمو ارتفاع عدد أجهزة الدفع الإلكتروني التي انتقلت من 37.561 جهاز سنة 2021. بالإضافة كذلك إلى 46.263 جهاز شهر ديسمبر 2022، أي بنسبة قدرها 23,17 بالمائة.

هذا وقد ارتفع عدد عمليات السحب من الموزعات الآلية بنسبة 45,95 بالمائة سنة 2022. أي 128.035.361 معاملة. لتصل قيمتها الإجمالية إلى أكثر من 2,387 مليار دينار (+ 38,10 بالمائة). وذلك بفضل زيادة قدرها 19,22 بالمائة من حظيرة الموزعات التي بلغ عددها 3.640 موزعا نهاية السنة الماضية.

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