أكثر من 4.5 مليون وفاة جراء تفشي وباء كورونا حول العالم

يواصل وباء كورونا حصد مزيد من الأرواح، حيث بلغ إجمالي الوفيات حول العالم 4 ملايين و561 ألف حالة وفاة، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات بالفيروس 220.2 مليون حسب اخر الاحصائيات لمنظمة الصحة العالمية.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا، حيث تجاوز فيها إجمالي عدد الوفيات 648 ألف حالة وفاة، فيما سجلت منذ بداية تفشي الوباء حتى الآن أكثر من 39 مليون إصابة.

و تليها البرازيل بحوالي 584 ألف حالة وفاة و20.9 مليون إصابة.فيما جاءت الهند في المركز الثالث بأكثر من 440 ألف حالة وفاة وحوالي 33 مليون إصابة.المكسيك حل رابعا بـ263 ألف حالة وفاة و3 ملايين و421 ألف إصابة.

بينما حلت الدول الاوروبية منها فرنسا و بريطانيا،روسيا و ايطاليا في المراكز التالية بعدد كبير من الاصابات و الوفيات منذ بداية انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 في نهاية 2019 في مدينة اوهان الصينية.

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