أكثر من 40 بالمئة من رحلات الجوية الجزائرية تم إلغاؤها بسبب إضراب المضيفين

أكد مستشار المدير العام بشركة الخطوط الجوية الجزائرية شرف محمد بأنّ إضراب المضيفين غير قانوني وتسبب في تذبذب برنامج الرحلات وإلغاء أخرى وصلت إلى أكثر من 40 بالمئة.

وأوضح نفس المتحدث بأن الإضراب لم يسبقه أي إشعار وتم الإعلان عنه برسالة SMS.

وقال مستشار مدير الجوية الجزائرية إنّ الإضراب قادته النقابة الوطنية لمستخدمي الملاحة التجارية بسبب مطالب تتلخص في الأجور، موجهًا رسالة من إدارة الشركة تعتذر فيها لزبائنها المسافرين على ما خلّفه الإضراب.

من جهة أخرى أوضح المتحدث، بأنّه غدًا ستكون هناك إيجاد للحلول من خلال الإجتماعات الدورية، التي تبادر إليها شركة الخطوط الجوية مع خلية الأزمة لضمان تنقل المسافرين ودون تعطيل للرحلات.