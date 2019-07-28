أكثر من 40 حريق بجبال الأطلس البليدي ونيران تلتهم الثروة الغابية والحيوانية

شهدت، ولاية البليدة، اندلاع في يوم واحد أكثر من 40 حريق بجبال الأطلس البليدي، تسببت في القضاء على الثروة الغابية والحيوانية، بكل من منطقة العيساوية الواقعة بين الحدود ولاية المدية والبليدة عبر طريق الوطني رقم64 .

كما شهد غرب الولاية بمنطقة العفرون اندلاع عدة حرائق، وبشرق الولاية شهدت منطقة رميلي التابعة لبلدية أولاد السلامة خسائر كبيرة للفلاحين تتمثل في اتلاف اشجار مثمرة منها زيتون والتين والمشمش و اللوز .

بالاضافة إلى محاصرة النيران للاسطبلات الابقار والتهم ألسنة اللهب لصناديق النحل .

كما تسببت النيران، في هلاك حيوانات برية أخرى التهمتها النيران بعد أن شبت داخل غابات كثيفة بالاشجار.

ومن جهتها، عناصر الحماية المدنية ببوقرة حاولت اخماد عدد كبير من الحرائق، بعد أن سيطرت على 70 بالمئة منها بعد 9 ساعات كاملة من مجهودات رجال الاطفال ، خاصة بمنطقة رميلي لكن قوة الرياح ساعدت على انتشار السنة اللهب الى مناطق اخرى ،

وواجهت مصالح الحماية المدنية، صعوبة كبيرة في اخماد الحرائق بسبب تضاريس الوعرة التي تتميز بها المنطقة .