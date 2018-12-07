أكثر من 40 عارضا و12 ماركة سيارات في صالون وهران هذا الأحد

يفتتح صالون وهران للسيارات، في طبعته الثامنة عشر، هذا الأحد بمشاركة كل العلامات المسوّقة والمركّبة في الجزائر هذه السنة.

المشاركون في الصالون، يمثلون معظم الشركات الناشطة في مجال تركيب السيارات، الشاحنات والدراجات النارية، بتشكيلات متنوعة من سيارات سياحية نفعية شاحنات وآليات مختلفة تحت شعار الإنتاج الوطني للسيارات تنوع وتطور.

وتعتزم العلامات المشاركة، الكشف عن أحدث إنتاج للسيارات في معرض وهران 2018، الذي ستنطلق فعالياته يوم الأحد التاسع من ديسمبر.

ويعتبر هذا الحدث واحدا من أهم التواريخ السنوية، في تقويم سوق السيارات حيث ستعرض هذه السنة المجموعة الكاملة من السيارات المركبة محليا

ومن بين السيارات التي سيتم عرضها والكشف عنها هذا الأحد:

علامة “كيا” المسوقة من طرف kia el djazair ستقدم طرازي “سورينتو وسبورتيج” المعدلتين إلى جانب “بيكانتو وريو” المجهزتين بالسيرغاز ومن المحتمل أن تكون المفاجئة بعرض موديل “أوبتيما”.

علامة “هيونداي” الكورية المركبة من طرف “tmc” ستعرضت باقة موديلاتها الجديدة من i20 i30 و i40 i10 إلى جانب السيارة النفعية H1 وال suv سانتافي والكريتا المعدلة حديثا.

كما سيتم تخصيص جزء لعلامة سوزوكي بكل من سيارة بالينو وألتو المركبتين محليا

مجمع”سوفاك“سيشارك بعلاماته الأربعة ابتداء من:

علامة “سيات” الإسبانية، التي سيعرف جناحها عرض كل من سيارة أرونا،إيبيزا،أتيكا،وليون كوبرا الرياضية بقوة 300حصان

وفولغسفاغن الألمانية، سيارة “بولووغولف وتيغوان”الجديد وباسات إلى جانب السيارة النفعية “كادي”

العملاق التشيكي “سكودا” سيعرض سيارة فابيا ورابيد والأوكتافيا

كما سيشهد الصالون عودة العلامة البريميوم “أودي” إلى السوق الجزائرية بكل من موديل Q2 الجديد كليا و A3 في تشكيلات مختلفة

علامة “بيجو” الفرنسية ستكتفي بعرض سيارة 208

أما علامة”رونو“ستطرح سيارة ستيبواي و كليو في المعرض في انتظار مفاجئات سيفصح عنها في الوقت المناسب

العلامة الصينية بايك BAIC ستعرض موديل BJ 40، الشبيه بالهامر ال suv x25 موديل D20 وبيك آب نفعي

كما سيشهد الصالون مشاركة شركة oryx motors الجزائرية بسيارة نفعية”puck up ”

الموعد الذي يمتد من التاسع ديسمبر إلى غاية الخامس عشر، من نفس الشهر سيكون فرصة للمواطن الجزائري لاكتشاف السيارات المركبة محليا والإستفادة من العروض المقدمة من طرف المشاركين.

كما أنه يندرج ضمن استراتيجية الدولة الرامية، في سياق إنعاش الاقتصاد الوطني و تخفيض نسبة الواردات من خلال تطوير برنامج الإدماج الوطني لقطاع السيارات وتطوير الصناعة الميكانيكية في الجزائر.