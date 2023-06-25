أكثر من 42 ألف حاج جزائري يتأهبون لقضاء يوم التروية غدا الإثنين بمشعر منى

يتأهب أكثر من 42 ألف و300 حاج جزائري من بين ما يفوق مليوني حاج من أكثر من 260 بلد، بالشروع في أداء مناسك الحج. حيث ينطلق هذا الإثنين تصعيد الحجاج إلى مشعري منى وعرفات أو ما يعرف بيوم التروية الموافق للثامن من ذي الحجة.

ذلك إستعدادا للوقوف بصعيد عرفات الطاهر بعد غد الثلاثاء. وهو خير يوم طلعت فيه الشمس حيث يؤدي الحجاج الركن الأعظم من الحج.

وكانت فروع البعثة الجزائرية قد عاينت منذ يومين جاهزية الخيم في مشعري منى وعرفات. وتم إتخاذ كل الترتيبات لأداء حجاجنا الميامين مناسكهم في يسر وسهولة.

كما كان وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي قد عقد أمس لقاء توجيهيا ضم رؤساء فروع بعثة الحج. تم خلاله عرض خطة إدارة المشاعر قدمها رئيس وفد الحماية المدنية وتتضمن خطة شقين أحدهما. التيسير وإدارة المخيمات والثاني يتمثل في التوجيه والترحيل والنقل والاستقبال

كما شدد بلمهدي على تمكين أعضاء بعثة الحج من كل المعلومات التي من شأنها أن تكون معينا على تنفيذ الخطة لاستقبال الحجاج وإسكانهم وتوفير الإعاشة لهم في مشعري منى وعرفات في أحسن الظروف.

وسيتبع اشغال هذا الاجتماع بلقاء جامع مع أعضاء البعثة الجزائرية عصر اليوم حيث سيقدم الوزير جميع توجيهاته لجميع أعضاء البعثة.