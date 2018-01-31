أكثر من 44 ألف وحدة سكنية تأخر إنجازها بالعاصمة

قال مدير السكن لولاية الجزائر إسماعيل لومي، أن إجمالي السكنات المبرمجة المسطر إلى غاية الفاتح من جانفي 2018 قدر بـ 221 ألف سكن.

منها 176 ألف سكن طور الانجاز و 44 ألف و662 وحدة لم ينطلق إنجازها بعد.

ويتعلق الامر بـ 27.397 سكن عمومي إيجاري، و269 سكن اجتماعي، و19.906 سكن اجتماعي تساهمي.

و135 ألف سكن بيع بالايجار، وقرابة 4 آلاف سكن بيع بالايجار تابع للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب بنك”.

أكثر من 18 ألف سكن ترقوي عمومي، و1.284 سكن في إطار برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.

فضلا عن 27 ألف وحدة طور الانجاز، فإن 2.928 وحدة تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء متوقفة.

بسبب صعوبات ذات صلة بطبيعة التربة، الذي أكد إطلاق إجراءات نقل المشروع نحو مكان آخر.

كما أن مشروعا يتضمن 700 سكن عمومي إيجاري في بلدية الكاليتوس تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس متوقفة.

بسبب صعوبات تتعلق بالطبيعة القانونية للوعاء العقاري.

وفي هذا الإطار تم إقتراح أربعة مواقع بمساحة 25 هكتار للتكفل بهذا المشروع المتوقف.

مشيرا إلى أن العراقيل التي تعترض إنجاز بعض المشاريع السكنية الايجارية في العاصمة ترجع أيضا إلى المصاعب التقنية.

على غرار مشروع 600 سكن في عين بنيان تم تأخيره بسبب تجويفات في الشطر الذي انتهت الاشغال الكبرى فيه.