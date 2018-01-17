أكثر من 450 ألف عملية توظيف خلال 2017

حققت الوكالة الوطنية للتشغيل، خلال السنة الماضية، تسجيل أكثر من 450 ألف عملية توظيف، حسب المدير العام للوكالة، محمد طاهر شعلال.

وأضاف شعلال بمنتدى المجاهد، أن حصة كبيرة من هذا الرقم تم تشغيلها في القطاع الإقتصادي، أي ما يمثل 88 في المئة

وأبرز المسؤول ذاته، أنه من مجموع 398.749 عملية توظيف في القطاع الاقتصادي، تم تسجيل 36 عملية توظيف فقط بصفة مباشرة دون اللجوء إلى الشبكة الوطنية للتشغيل،

مبرزا أن هذا النمط من التوظيف المباشر يعد إجراء استثنائي، تلجأ إليه المؤسسات عند بحثها عن مؤهلات خاصة و هذا بعد إخطار الوكالة.