أكثر من 4500 تاجر يداومون يومي عيد الأضحى بالعاصمة

سخرت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر، أزيد من 4500 تاجر لضمان مداومة يومي عيد الأضحى المبارك وكذا الأسبوع الذي يليه.

حسبما أكده اليوم كريم قش مدير التجارة بالعاصمة، بالإضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية لتوعية التجار بضرورة إحترام برنامج المداومات.

وذلك في إطار الإجراءات الإستباقية لضمان تموين العاصميين بالمواد واسعة الإستهلاك والخدمات.

وأضاف ذات المتحدث، أنه طبقا للقرار الولائي الخاص بتنظيم مدوامة التجار والمتعاملين الإقتصاديين خلال يومي العيد.

فقد تم تسخير 4522 تاجر من اجمالي 8674 المسجلين بالعاصمة، لضمان مداومة يومي عيد الأضحى المبارك والأسبوع الذي يليه.

مشيرا إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار تطبيق ما ينص عليه القانون الجديد الذي يلزم التجار إستئناف نشاطاتهم.

وأكد أن التسخيرة الخاصة بالتجار تقتصر على الخدمات التي يحتاجها المواطن في فترة الأعياد بشكل ضروري.

على غرار محلات بيع المواد الغذائية العامة، ومحلات الخضر والفواكه والمخابز.

ويشكل عدد التجار المعتمدين والمسخرين للعمل يومي عيد الأضحى ما نسبته 52.13 بالمائة من إجمالي التجار المسجلين بالعاصمة.

ومن بين المتعاملين الملزمين بالمداومة 483 مخبزة، من بين 661 مخبزه بالعاصمة بنسبة تفوق 73 بالمائة.

اما فيما يخص المواد الغذائية و بيع الخضر و الفواكه فقد تم تسخير 2240 تاجر من بين 4392 تاجر العاملين بالولاية.

بينما النشاطات الأخرى كالمقاهي وقاعات الشاي والمطاعم ومحلات الأكل السريع ومحطات البنزين فسيكونون بتعداد 1784 مرفق.

كما ستعمل خلال مناوبة عيد الأضحى بالولاية 9 مطاحن و8 ملبنات لتوفير حاجيات المواطنين من مادة الحليب والفرينة.

و ذكر ذات المتحدث، أن 93 فرقة تابعة لمديرية التجارة لولاية الجزائر تضم ما لا يقل عن 187 عون من مختلف اعوان قمع الغش.

و التحقيق الاقتصادي ستعمل على متابعة مدى احترام التجار للبرنامج المسطر لمناوبتهم يومي العيد.