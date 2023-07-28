أكثر من 49 مليون مشترك في الهاتف النقال بالجزائر

بلغ عدد المشتركين في الهاتف النقال “جي أس أم والجيل الثالث والجيل الرابع” في الجزائر 49,30 مليون مشترك. خلال الثلاثي الأول من سنة 2023. مقابل 47,67 مليون مشترك خلال نفس الفترة من سنة 2022. أي ما يمثل إرتفاعا قدره 3,43 بالمائة.

وحسبما كشفت عنه سلطة ضبط البريد والإتصالات الإلكترونية في آخر تقرير لها، فإنه من أصل 49,30 مليون مشترك في الهاتف النقال، تم إحصاء 45,28 مليون مشترك في شبكة الجيلين الثالث والرابع. أي بنسبة 91,84 بالمائة من العدد الإجمالي للمشتركين. مقابل 4,02 مليون مشترك في شبكة “جي أس أم”، أي بسنبة 8,16 بالمائة.

وعرفت نسبة الولوج في شبكة الهاتف النقال إرتفاعا، بحيث إنتقلت من 108,15 بالمائة بتاريخ 31 مارس 2022 إلى 111,66 بالمائة بتاريخ 31 مارس 2023.

وحسب ذات المصدر، فإن المتعامل العمومي “موبيليس” يبقى يحتل الصدارة بـ 21,36 مليون مشترك في شبكات “جي أس أم” والجيلين الثالث والرابع. متبوعا بكل من المتعامل “جيزي” بـ 15,20 مليون والمتعامل أوريدو بـ 12,74 مليون.

وقد سجل المتعامل “موبيليس” إرتفاعا في عدد مشتركيه في الجيلين الثالث والرابع و”جي أس أم” بـ 21,36 مليون مشترك خلال الثلاثي الأول من سنة 2023. مقابل 20,30 مليون خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة. يليه المتعامل “جيزي” بـ 15,20 مليون مشترك خلال نفس الفترة. ثم “أوريدو” بـ 12,74 مليون مشترك مقابل 12,70 مليون مشترك عند نهاية مارس من سنة 2022.

وقدرت حصة السوق بالنسبة لمتعامل الهاتف النقال “موبيليس” بـ43,32 بالمائة بتاريخ 31 مارس 2023. مقابل 42,59 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2022. وحصة “جيزي” بـ 30,84 بالمائة (مقابل 30,96 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2022). وحصة سوق المتعامل “أوريدو” ب25,84 بالمائة خلال نفس الفترة المرجعية (مقابل 26,65 بالمائة عند نهاية الثلاثي الأول من سنة 2022).

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