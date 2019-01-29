أكثر من 5 جرحى بعد شجار بسبب خلاف حول أرض في رأس الميعاد ببسكرة 

تدخل الدرك جنب سقوط أرواح

فتحت، أول أمس، فرقة الدرك الوطني ببلدية رأس الميعاد في بسكرة تحقيقا حول شجار عنيف بين مجموعتين من الأشخاص.

خلف ما لا يقل عن خمسة جرحى أغلبهم من عائلة واحدة تعرضوا لكسور وإصابات مختلفة.

وعلمت «النهار» أن الحادثة وقعت خلال تواجد ستة أشخاص بينهم شيخ وأبناؤه رفقة ثلاثة من أصدقائهم في رحلة ترفيهية بمنطقة «المقرورة».

على مقربة من وادي الكرمة بالجهة الغربية لبلدية رأس الميعاد، أين باغتتهم مجموعة أشخاص يتجاوز عددهم 12 فردا اعتدوا عليهم بالعصي والحجارة.

على خلفية نزاع سابق حول ملكية الأرض التي فصلت فيها العدالة لأحد طرفي العراك.

حيث نشب عراك عنيف بين الطرفين تسبب في إصابات متفاوتة استدعت خضوع الضحايا للعلاج جراء تعرضهم لكسور ورضوض في أنحاء مختلفة من الجسم.

بعدها تطورت الأمور، أين استنجد الضحايا بأقاربهم القاطنين ببلديتي سيدي خالد وأولاد جلال.

حيث تنقلوا إلى رأس الميعاد بالعشرات مدججين بأسلحة من مختلف الأنواع، ليقوموا بغلق مقر البلدية مطالبين بالقصاص من المعتدين.

فيما تواجدت قوات الدرك الوطني بأعداد كبيرة قصد تفادي تجدد المواجهة بين طرفي الشجار.

بالموازاة مع دعوات التهدئة والتعقل من طرف الأعيان والسلطات المحلية.