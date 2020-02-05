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أكثر من 5.9 مليار سنتيم مصاريف حملة الرئيس تبون.. وتعويضه بـ1.7 مليار من طرف الدولة

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أكثر من 5.9 مليار سنتيم مصاريف حملة الرئيس تبون.. وتعويضه بـ1.7 مليار من طرف الدولة
بقلم أسماء.ع

أعلن المجلس الدستوري، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عن  تعويض رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للمبلغ الذي أنفقه خلال حملته الانتخابية.

وجاء في الجريدة الرسمية أن قيمة التعويض بلغت أكثر من مليار  و700 مليون سنتيم، أي 17.830.442.49 دج.

وأوضح المجلس الدستوري، أن الرئيس تبون، تحصل في الدور الأول للانتخابات على نسبة 58.13 بالمائة والتي تفوق 20 بالمائة من الأصوات المعبر عنها.

وتقول الجريدة الرسمية، أن هذا الرقم يخوله الحق في تعويض قدره 30 بالمائة من النفقات الحقيقية البالغة أكثر من 5 ملايير أي 59.434.808.32 دج.

وأضافت المجلس الدستوري، أن النفقات المسددة من قبل مديرية حملة تبون الانتخابية بلغت أكثر من 5 ملايير  و900 مليون سنتيم أي 52.938.808.32 دج، فيما بلغت النفقات غير المسددة “الديون” 6.496.000.00 دج.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=769102

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