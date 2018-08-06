أكثر من 50 ألف تاجر لضمان “مداومة عيد الأضحى”

طالب الحاج طاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية الوطنية للتجار والحرفيين مسؤولي البلديات بنشر قوائم المحلات المعنية بالمداومة في عيد الاضحى.

وهذا في الساحات والأماكن العامة حتى يكون المواطن على علم بها ويسهل التوصل اليها.

حيث قامت وزارة التجارة بتخصيص، أكثر من 50 ألف و800 متعامل إقتصادي لضمان المداومة خلال أيام عيد الأضحى موزعين على عدة الأنشطة.

وستكون موزعة بين 5000 مخبزة على المستوى الوطني، مواد غذائية محلات وتجار الخضر والفواكه، مطاعم ،مقاهي وكذلك وحدات إنتاج المياه المعدنية، الحليب والمطاحن.

أما من أجل تعميم الرقابة والمتابعة فقد تم وضع على المستوى الوطني نحو 2219 عون رقابة من أجل ضمان خدمة المواطن وتجنبا للعقوبات المفروضة.

كما حددت الوزارة عقوبة تتمثلت في غرامة مالية تتراوح بين 30الف الى 200الف دج أوغلق المحل وتوقيف نشاطه لمدة 30 يوم.