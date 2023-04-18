أكثر من 50 إتفاقية مع جامعات ومراكز بحث ومستثمرين في الصيد البحري

كشف نائب مدير المركز الوطني للبحث والتنمية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات رشيد بوقجوطة. عن عقد أكثر من 50 إتفاقية على المستوى الوطني مع جامعات ومراكز بحث ومستثمرين خواص وعموميين.

وأوضح بوقجوطة خلال نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الأولى، أن هناك مشاريع بحث على المستوى الدولي. حيث يتم التعامل مع نظراء الجزائر في البحر الأبيض المتوسط تحت وصاية وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. مشيرا إلى ان المركز يقوم بعدة أبحاث في مجال تربية المائيات أبرزها إستراتيجية البحث التي تمتد من سنة 2022 إلى غاية سنة 2025. والمسطرة وفق توجهات القطاع في هذا المجال.

كما أضاف المسؤول بأن 23 مشروع بحث انبثق من هذه الإستراتيجية تتوزع على عدة اختصاصات تهتم بالصيد البحري وتربية المائيات. وتثمين منتجات الصيد البحري خصوصا أسماك المياه العذبة. بالإضافة كذلك إلى برنامج بحث آخر يخص الأنظمة البيئية المائية التي تخص سلامة المحيط سواء بحريا أو قاريا.

و كشف المسؤول أن المركز الوطني للبحث و التنمية في مجال الصيد البحري و تربية المائيات يقوم بحملات لتقييم الثروة السمكية على طول الساحل الجزائري. مشيرا إلى أنه تقييم روتيني حيث يمتلك المركز باخرة بحث تمتلك عدة تقنيات متطورة وتقوم بحملتين في السنة واحدة لتقييم الأسماك السطحية و حملة لتقييم الأسماك القاعية. مؤكدا أن هذا التقييم تقديري لتوجيه و إعطاء إرشادات و توجيهات للحفاظ على ديمومة القطاع و نشاط الصيد البحري.

وأضاف بوقجوطة أن هناك عدة مشاريع تخص الإستيراد في تربية أسماك المياه البحرية. أما فيما يخص تربية الأسماك في المياه العذبة. كما أكد المتحدث أنها موجودة على المستوى الوطني و هناك مستثمرين شرعوا في العمل ميدانيا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور